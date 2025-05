Congedi bonus bebè e aiuti scuola | ecco cosa cambia per chi nasce nel 2025

Nel 2025, le famiglie che accolgono un nuovo nato beneficeranno di significative misure di sostegno, tra cui un bonus bebè di 1.000 euro e tre mesi di congedo pagati all'80%. Queste nuove normative, che si affiancano all'Assegno unico e a un contributo di 500 euro per le attività extrascolastiche, mirano a supportare i genitori nei primi anni di vita del bambino, alleviando la pressione economica delle nuove famiglie.

