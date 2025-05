Confindustria Schlein chiede abbassare bollette e rivedere incentivi

Elly Schlein, segretaria del PD, ha sollecitato un intervento per abbassare le bollette alle imprese italiane, evidenziando che il costo dell'energia è il più elevato in Europa. Durante l'assemblea generale di Confindustria a Bologna, ha sottolineato l'importanza di rivedere gli incentivi per sostenere gli industriali e promuovere la competitività nel settore.

Bologna, 27 mag. (askanews) - "La prima grande questione che ci portano gli industriali e gli imprenditori è il prezzo dell'energia che è il più caro d'Europa". Lo ha detto Elly Schlein, segretaria del Pd, a margine dell'assemblea generale di Confindustria in corso a Bologna. E poi "servono delle vere politiche industriali in questo Paese e rivedere le politiche di incentivi che fin qui non hanno portato i risultati sperati". Sulla questione del prezzo dell'energia, "tante sono le proposte che il Pd ha fatto e continuerà a fare alla maggioranza su questo tema, noi proponiamo innanzitutto il disaccoppiamento del prezzo dell'energia da quello del gas... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Confindustria, Schlein chiede abbassare bollette e rivedere incentivi

Se ne parla anche su altri siti

Fratoianni: Striscia di Gaza è una prigione a cielo aperto. 🔗Cosa riportano altre fonti

Confindustria, Schlein chiede abbassare bollette e rivedere incentivi - Bologna, 27 mag. (askanews) – “La prima grande questione che ci portano gli industriali e gli imprenditori è il prezzo dell’energia che è il più caro d’Europa”. Lo ha detto Elly Schlein, segretaria de ... 🔗Si legge su askanews.it

La ricetta Schlein per abbassare i costi dell'energia - Interrogata dal Sole 24 Ore sulle proposte del Pd per le imprese, Elly Schlein ha ribadito per l’ennesima volta la sua ricetta per abbassare i costi dell’energia: “Facciamo un ... 🔗ilfoglio.it scrive

Berlusconi scherza con due ragazze e chiede di abbassare la mascherina per vederle in viso