Confindustria Romagna finisce l' era di Roberto Bozzi | il designato alla successione è Mario Riciputi

Confindustria Romagna segna una nuova era con la designazione di Mario Riciputi come prossimo presidente per il quadriennio 2025-2029. L'annuncio è stato fatto dal Consiglio generale dell'associazione imprenditoriale, che ha proposto Riciputi come successore di Roberto Bozzi. La decisione sarà ratificata dal voto dell'Assemblea Generale, in conformità con lo statuto dell'organizzazione.

Sarà Mario Riciputi il nuovo presidente di Confindustria Romagna per il quadriennio 2025-2029. Ad indicarlo è stato il Consiglio generale dell'associazione degli imprenditori. Come previsto dallo statuto, la designazione del Consiglio sarà sottoposta al voto della prossima Assemblea Generale... 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Confindustria Romagna, finisce l'era di Roberto Bozzi: il designato alla successione è Mario Riciputi

