Confindustria Orsini al governo | Costi dell’energia sono insostenibili

Nel suo discorso all'assemblea di Confindustria a Bologna, il presidente Emanuele Orsini ha messo in evidenza l'insostenibilità dei costi energetici per le imprese italiane. Proponendo un "piano industriale straordinario", ha delineato strategie per affrontare le sfide attuali e rilanciare il settore industriale in Italia e in Europa, evidenziando le difficoltà che l'industria italiana deve superare.

Il discorso del presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, all’ assemblea dell’associazione a Bologna. Il leader degli industriali ha proposto un “piano industriale straordinario” per rilanciare il settore in Italia e in Europa, sottolineando gli ostacoli che l’industria italiana sta affrontando in questo periodo: dall’ aumento dei costi dell’energia ai sistemi fiscali più sfavorevoli rispetto ad altri Paesi. Ecco le sue parole. Orsini: “Serve piano straordinario per evitare deindustrializzazione”. “Oggi sia l’Europa che il nostro Paese affrontano un rischio concreto di deindustrializzazione, aggravato dalla guerra dei dazi, ma alimentato da un pregiudizio anti-industriale... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Confindustria, Orsini al governo: “Costi dell’energia sono insostenibili”

