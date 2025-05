Confindustria lancia piano contro shock tripli costi energia e sicurezza lavoro

In occasione dell'assemblea annuale a Bologna, Confindustria ha presentato un piano per affrontare l'emergenza dei tripli costi dell'energia e le criticità legate alla sicurezza sul lavoro. Il presidente Emanuele Orsini ha sollevato richieste e critiche al governo, evidenziando la necessità di interventi decisivi per superare le sfide economiche attuali e garantire il rilancio industriale del Paese.

L'assemblea annuale di Confindustria a Bologna ha visto una serie di richieste e critiche rivolte al governo, nell'ottica di fronteggiare le sfide poste da una situazione economica difficilmente ottimistica. Durante l'incontro, il presidente Emanuele Orsini ha evidenziato come, secondo le analisi del centro studi dell'istituzione, l'economia italiana avrebbe potuto registrare una crescita dello 0,6% nel

