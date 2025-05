Confermata condanna a 5 anni di reclusione per Moretti per la starge di Viareggio

La Corte d'Appello di Firenze ha confermato la condanna a 5 anni di reclusione per Mauro Moretti, ex AD di Rete Ferroviaria Italiana, nell'ambito del processo per la strage di Viareggio del 29 giugno 2009. L'incidente, causato da un deragliamento, ha lasciato un tragico bilancio di trentadue morti e oltre un centinaio di feriti, coinvolgendo in totale dodici imputati.

