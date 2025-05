Conferma supplente sostegno per il 2025 26 | quando dare disponibilità come avviene la nomina vantaggi RISPOSTE AI QUESITI

In questo articolo esploreremo le modalità di conferma per i supplenti di sostegno per l'anno scolastico 2025/26, analizzando come dare disponibilità, come avviene il processo di nomina e i vantaggi associati. Attraverso un'intervista con la sindacalista Chiara Cozzetto di Anief, affronteremo i punti critici del DM n. 32/2025, evidenziando scadenze e risposte a domande comuni.

A colloquio con la sindacalista Chiara Cozzetto Anief per spiegare i punti più critici del dm n. 322025, sulla conferma dell'insegnante di sostegno anche per l'anno scolastico 202526. La prima scadenza, la richiesta da parte delle famiglie, è fissata al 31 maggio. Ma subito dopo bisognerà convocare il GLO e in quell'occasione il docente dovrà dare o meno la propria disponibilità, non vincolante. Seguirà la fase vera e propria di assegnazione, ad agosto, se il posto sarà ancora disponibile e il docente confermerà la disponibilità con la domande delle max 150 preferenze. L'articolo Conferma supplente sostegno per il 202526: quando dare disponibilità, come avviene la nomina, vantaggi... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

