Concorso DSGA prova scritta suppletiva il 29 maggio alle 14 | 30

Il 29 maggio 2025 si svolgerà la prova scritta suppletiva del concorso DSGA, fondamentale per accedere all'area dei funzionari. Regolata dal decreto dipartimentale n. 3122, la sessione avrà inizio alle 14:30, con il riconoscimento dei candidati previsto a partire dalle 13:30. Scopriamo i dettagli e le modalità di partecipazione a questo importante appuntamento.

Sessione suppletiva del concorso per l’accesso all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione, regolato dal decreto dipartimentale n. 3122 del 12 dicembre 2024 il 29 maggio 2025. Le attività di riconoscimento dei candidati inizieranno alle ore 13:30, mentre l’inizio della prova è previsto per le ore 14:30, con conclusione alle ore 16:30. L'articolo Concorso DSGA, prova scritta suppletiva il 29 maggio alle 14:30 ... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Se ne parla anche su altri siti

Concorso DSGA, ecco le convocazioni per l’orale [AGGIORNATO]; Concorso DSGA, le convocazioni alla prova orale e date di inizio nelle varie regioni [AGGIORNAMENTO]; Concorso DSGA, via alle prove orali: avvisi USR aggiornati al 22 maggio; Concorso DSGA, Anquap segnala irregolarità nelle prove orali: quesiti non coerenti con l’allegato B del bando. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Concorso Dsga, c’è la data della prova scritta: ecco cosa portare - La prova scritta del concorso Dsga nella scuola ci sarà a breve, con la data di avvio diffusa dal ministero dell’Istruzione e del Merito che ha pubblicato una nota. Nella medesima il Mim spiega anche ... 🔗Come scrive money.it

Concorso DSGA, prova scritta il 10 aprile: tutte le istruzioni - Il 10 aprile si svolge la prova scritta del concorso DSGA per 1.435 posti per l’accesso all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione. Il ministero dell’Istruzione e del Merito ha ... 🔗Segnala lettera43.it

Concorso Dsga, come e dove vedere la prova scritta e il punteggio - Come vedere il punteggio della prova scritta del concorso per Dsga Alcuni dipendenti in un ufficio (Getty Images). I candidati possono consultare il proprio elaborato e il punteggio accedendo al ... 🔗Come scrive lettera43.it

Concorso DSGA, prova scritta