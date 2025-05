Concorso docenti PNRR2 prova suppletiva cambierà il voto minimo di accesso?

L’indizione della prova suppletiva per il concorso docenti PNRR2, bandito con DDG n. 3059 e 3060/2024, ha sollevato preoccupazioni tra i candidati già ammessi, poiché il cambiamento del voto minimo di accesso potrebbe influenzare l'esito finale. Questo articolo esamina le implicazioni di tale modifica e le conseguenze per i candidati coinvolti.

Ha suscitato preoccupazione tra i candidati del concorso PNRR2, bandito con DDG n. 3059 e 30602024, e già ammessi alla prova provale sulla base del voto minimo comunicato dagli Uffici Scolastici per singola classe di concorso, l'indizione di una prova suppletiva per le candidate che hanno differito la prova scritta svolta nei giorni 19 febbraio per infanzia e primaria e tra il 25 e il 27 febbraio la secondaria per motivi legati alla gravidanza o allattamento. Cosa succede adesso. L'articolo Concorso docenti PNRR2, prova suppletiva cambierà il voto minimo di accesso? ... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

