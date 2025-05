Concorso Dirigenti Scolastici è scontro tra vincitori dell’ordinario e del riservato | il nodo delle reggenze

Il recente concorso per dirigenti scolastici ha riacceso le controversie tra i vincitori del canale ordinario e quelli del concorso riservato. Al centro del dibattito vi è la questione delle reggenze, ovvero chi debba assumere questi incarichi temporanei in attesa delle immissioni in ruolo. La questione dei diritti e delle priorità si fa sempre più intricata, suscitando malumori e incertezze nel settore educativo.

La conclusione del concorso per dirigenti scolastici non ha placato le tensioni tra i vincitori del canale ordinario e quelli del concorso riservato. Al centro dello scontro c'è l'assegnazione delle reggenze: chi dovrebbe occuparle in attesa dell'immissione in ruolo? La contesa riguarda la priorità nell'accesso temporaneo agli incarichi dirigenziali nelle scuole, con entrambe le fazioni

