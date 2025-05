Concorsi docenti PNRR | se si supera prova scritta e orale valgono 12 punti quando si diventerà docenti di ruolo

L'articolo esplora l'importanza dei concorsi per docenti legati al PNRR, evidenziando come il superamento delle prove scritte e orali consenta di accumulare 12 punti utili nelle graduatorie interne e nella mobilità. Questi punteggi si rivelano fondamentali per chi aspira a diventare docente di ruolo, rendendo questo percorso una strategia chiave per la carriera nel settore educativo.

Il superamento di un pubblico concorso per titoli ed esami permette di avere 12 punti nella mobilità e nelle graduatorie interne di istituto, compresi i concorsi PNRR. L'articolo Concorsi docenti PNRR: se si supera prova scritta e orale, valgono 12 punti quando si diventerà docenti di ruolo ... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

