Concerto Liberato Roma 2025 | biglietti

Il 31 maggio 2025, il Circo Massimo di Roma si prepara a ospitare il tanto atteso concerto di Liberato, l’artista napoletano il cui fascino misterioso ha conquistato migliaia di fan. Un evento imperdibile per gli appassionati di musica, che promette un'esperienza unica in una delle location più suggestive della capitale. Scopri come ottenere i biglietti per vivere questa magica serata!

Sabato 31 maggio 2025 Roma accoglie uno degli eventi musicali più attesi dell’anno: Liberato, l’enigmatico artista napoletano che ha fatto della sua identità segreta un simbolo, si esibirà dal vivo nella maestosa cornice del Circo Massimo. Un live attesissimo da migliaia di fan – si prevede la partecipazione di circa 48.000 persone – pronto a trasformare il cuore della Capitale in un teatro a cielo aperto. Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Ti suggeriremo gli eventi da non perdere a Roma, clicca qui>> L’annuncio è arrivato direttamente dal profilo Instagram ufficiale dell’artista, come da tradizione, con un post asciutto e criptico che ha immediatamente mandato in visibilio la sua fanbase... 🔗 Leggi su Funweek.it

