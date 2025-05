Concerti in Basilica l’edizione 2025 tra speranza ed Europa senza confini

L'edizione 2025 dei Concerti in Basilica promette un’esperienza musicale senza confini, con dieci concerti che si svolgeranno in tre luoghi d’eccezione ad Aquileia. Centinaia di musicisti provenienti dal Friuli Venezia Giulia e da tutta Europa si uniranno per celebrare la cultura e la speranza attraverso la musica, dando vita a un evento straordinario organizzato dalla Società per la Conservazione della Basilica e dal Coro Polifonico di Ru...

Tre siti d'eccezione, dieci concerti e centinaia di musicisti, dal Friuli Venezia Giulia e da tutta Europa. È ricchissimo il calendario dell'edizione 2025 dei Concerti in Basilica, rassegna organizzata dalla Società per la Conservazione della Basilica di Aquileia insieme al Coro Polifonico di Ruda e ospitata, oltre che da Aquileia, anche dalla Basilica di Sant'Eufemia di Grado e dal Santuario di Sveta Gora, in Slovenia, in una unione d'intenti con Nova Gorica e Gorizia Capitale Europea della Cultura. "L'obiettivo dei Concerti in Basilica" spiega il direttore artistico della rassegna, Pier Paolo Gratton, che ha curato il calendario insieme a Sara Zamparo "è quello di dare la possibilità ad orchestre regionali di esibirsi in un cartellone unitario, e al contempo offrire al proprio pubblico programmi e progetti di grande qualità...

