Concerti ed eventi spingono l' occupazione alberghiera a fine maggio

A fine maggio 2025, Verona si è trasformata nel fulcro dell'animazione con i concerti di Jovanotti, che hanno attirato migliaia di visitatori all'Arena. Nonostante le avverse condizioni meteorologiche, l'entusiasmo del pubblico è rimasto intatto, contribuendo a un significativo incremento dell'occupazione alberghiera e a un'esperienza indimenticabile all'insegna della musica, della cultura e della convivialità.

Dal 15 al 22 maggio 2025, Verona è stata l'"ombelico del mondo" grazie all’energia e alla voce di Jovanotti, facendo ballare l’Arena in un tripudio di luci e colori. La pioggia non ha spento l’entusiasmo del pubblico che, in massa, si è recato all’anfiteatro romano per vivere insieme un viaggio... 🔗 Leggi su Veronasera.it