Concerti ed eventi spingono l' occupazione alberghiera a fine maggio

A fine maggio 2025, Verona ha brillato come "ombelico del mondo" grazie ai concerti di Jovanotti. Dal 15 al 22 maggio, l'Arena ha ospitato una magica serie di eventi che, nonostante la pioggia, hanno attirato folle entusiaste, portando a un notevole aumento dell'occupazione alberghiera. Un viaggio imperdibile tra musica, luci e colori ha trasformato la città in un'esperienza indimenticabile per residenti e turisti.

Dal 15 al 22 maggio 2025, Verona è stata l'"ombelico del mondo" grazie all’energia e alla voce di Jovanotti, facendo ballare l’Arena in un tripudio di luci e colori. La pioggia non ha spento l’entusiasmo del pubblico che, in massa, si è recato all’anfiteatro romano per vivere insieme un viaggio... 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Concerti ed eventi spingono l'occupazione alberghiera a fine maggio

