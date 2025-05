Concerti alla Maura | dossi e massi per proteggere marciapiedi e aree verdi dalla sosta selvaggia

In preparazione ai concerti estivi, che inizieranno il 27 maggio con gli Imagine Dragons all'Ippodromo La Maura, il quartiere Gallaratese ha intrapreso una serie di interventi per contrastare la sosta selvaggia. L'installazione di massi di granito, dossi in terra e recinzioni mira a proteggere marciapiedi e aree verdi, garantendo sicurezza e decoro durante gli eventi.

