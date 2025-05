Conceicao Juventus Gazzetta svolta nel futuro dell’esterno | trovato questo accordo con il Porto! Ultimissime

L'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport rivela importanti novità riguardo a Fabio Conceição e il suo futuro alla Juventus. L'esterno bianconero ha trovato un accordo con il Porto, segnando una svolta significativa nelle sue prospettive. Scopri tutti gli aggiornamenti sull'andamento dei prestiti e le strategie della Juventus in questo articolo.

Conceicao Juventus (Gazzetta dello Sport), svolta nel futuro dell’esterno: trovato questo accordo con il Porto! Tutti gli ultimissimi aggiornamenti. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sui calciatori della rosa della Juventus che sono in prestito da altri club anche e soprattutto in vista del Mondiale negli USA che aprirà i battenti da metà giugno. Secondo quanto riportato dal quotidiano sarebbe arrivato una sorta di semaforo verde per quanto riguarda Francisco Conceicao: trovato l’accordo con il Porto per prolungare il prestito secco per almeno un altro mese. .com... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conceicao Juventus (Gazzetta), svolta nel futuro dell’esterno: trovato questo accordo con il Porto! Ultimissime

Approfondimenti da altre fonti

Conceicao Juventus, svolta nel futuro dell'esterno: ultime; La svolta del Diavolo: Tare ds, Italiano in vantaggio su Allegri per la panchina; Conceicao Juve si riapre tutto! Nuovi contatti con il Porto per cercare uno sconto sul riscatto e non solo | il nuovo scenario; Gyokeres Juve Gazzetta ritorno di fiamma per il bomber dello Sporting! Costerebbe meno di Osimhen | tutti i dettagli. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Conceicao Juventus (Gazzetta), svolta nel futuro dell’esterno: trovato questo accordo con il Porto! Ultimissime - Conceicao Juventus (Gazzetta dello Sport), svolta nel futuro dell’esterno: trovato questo accordo con il Porto! Tutti gli ultimissimi aggiornamenti L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fat ... 🔗Scrive juventusnews24.com

Gazzetta - Conceiçao verso gli usa - Come riporta Gazzetta, La Juventus, pezzo dopo pezzo, sta completando la rosa per il Mondiale per Club di metà giugno-luglio negli Usa. Da Porto è arrivato il semaforo verde per Francisco Conceiçao. 🔗Segnala tuttojuve.com

Gazzetta - Conceicao più lontano dalla Juventus: vuole tornare al Porto - AFP or licensors Il futuro è adesso in casa Juventus . E non è un semplice sloga, perché è dalla qualificazione alla prossima Champions League, traguardo che passa dalle due partite con Udinese e Vene ... 🔗Lo riporta informazione.it

Chiesa’s Epic Control ??