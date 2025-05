Con un cavatappi come arma minaccia i medici all’ospedale

Nella notte tra sabato e domenica, all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia, un uomo ha minacciato il personale della Radiologia brandendo un cavatappi come arma. L'episodio ha suscitato immediato allarme, portando all'intervento della polizia, che ha avviato le procedure per denunciare l'aggressore. Questo sconcertante incidente mette in luce le crescenti tensioni nel contesto sanitario.

Cavatappi in pugno per minacciare i sanitari della Radiologia, impugnandolo come se fosse un'arma. L'aggressione è avvenuta verso le 3 della notte tra sabato e domenica all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia, dove è immediatamente intervenuta una pattuglia della polizia che ha denunciato a piede libero un ventunenne comasco, accusato di possesso di oggetti atti a offendere, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale. Già noto per reati di ogni tipo, buona parte commessi quando era minorenne, è stato inoltre sanzionato per ubriachezza molesta e per atti contrari alla pubblica decenza...

