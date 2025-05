Con Trump siamo persi Non c’è arte in questa Casa Bianca né poesia né musica Abbiamo perso il nostro tifo per gli altri l’esperienza condivisa dell’umanità | così Bruce Springsteen

Nel tumultuoso panorama politico americano, Bruce Springsteen emerge come una voce profonda e autentica, denunciando la mancanza di arte e umanità sotto la presidenza Trump. Lontano da un approccio convenzionale, il cantautore si fa portavoce di un malessere collettivo, affrontando temi cruciali e invitando a riflettere sull'identità e i valori del Paese. Un inno a non abbassare la guardia e a riscoprire il potere della musica e della poesia.

Non siamo mica abituati, da queste parti, a cantautori di planetaria fama che decidono di parlare chiaro e tondo della situazione politica e sociale del Paese. Ci si poteva fermare a ‘non siamo abituati a cantautori di planetaria fama’. Poi c’è Bruce Springsteen. Uno che non ha paura di ‘non staccare’ biglietti e quindi gioca un match con Donald Trump da vera opposizione. Inizia lui, durante un live del suo Land of Hope and Dream tour: ” Casa mia, l’America che amo, l’America di cui ho scritto e che è stata un faro di speranza e libertà per 250 anni, è attualmente nelle mani di un’ amministrazione corrotta, incompetente e traditrice... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it