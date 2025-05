con scaramuzzo il ritorno ai luoghi della vita di ognuno

Il 29 maggio alle 20, il Teatro Palladium di Roma ospiterà "Incontri di corpi in viaggio", uno spettacolo ideato e diretto da Gilberto Scaramuzzo. Questo evento, curato da Roma Tre Mimesis, esplora il concetto di ritorno ai luoghi significativi della vita di ognuno, offrendo un'esperienza immersiva e riflessiva. Scopriamo insieme le origini di questo affascinante progetto e la sua genesi creativa.

