Con la Salis Genova torna al passato Ma i renziani e la sinistra già litigano

Con il ritorno dei progressisti al governo di Genova, il neo sindaco di sinistra ha subito alzato il tono nei confronti del suo avversario sconfitto, Piciocchi. Questo cambio di guardia segna la fine di un'era e riaccende le tensioni interne tra le fazioni della sinistra, mentre si evidenziano le fragilità di Fdi e Fi nella recente campagna elettorale. Approfondiamo la situazione.

Dopo otto anni la città viene ripresa dai progressisti. Il nuovo sindaco, con scarso fair play, attacca subito il rivale sconfitto Piciocchi. Sul risultato ha pesato anche la timidezza di Fdi e Fi in campagna elettorale... 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Con la Salis Genova torna al passato. Ma i renziani e la sinistra già litigano

