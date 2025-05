Con la droga in trasferta due amici cercano di corrompere i carabinieri per evitare l' arresto | a processo

Due amici, in viaggio con della droga, si trovano nei guai dopo un controllo dei Carabinieri a Cerignola. In preda alla fretta di tornare a casa, tentano di corrompere le forze dell'ordine per evitare l'arresto. La loro storia si snoda tra insicurezze, scelte sbagliate e le conseguenze legali delle loro azioni. Scopriamo i dettagli di quest'insolita situazione.

FABRIANO - Andavano di fretta, diretti a tornare a casa, a bordo di un’auto ma ad un posto di blocco la loro vettura era stata fermata per un controllo. Visto che non erano del posto i carabinieri avevano chiesto loro, due fabrianesi di 51 e 41 anni, come mai si trovassero a Cerignola. Avevano... 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Con la droga in trasferta, due amici cercano di corrompere i carabinieri per evitare l'arresto: a processo

Le notizie più recenti da fonti esterne

Con la droga in trasferta, due amici cercano di corrompere i carabinieri per evitare l'arresto: a processo. 🔗Ne parlano su altre fonti

Tradito e ucciso da due amici dopo un festino a base di droga - Scorpaniti ricostruisce in fretta le ultime ore del morto, focalizzando le indagini su un festino a base di droga a cui Brambilla aveva invitato 4 amici. A una certa ora due di loro se ne vanno ... 🔗Scrive ilgiornale.it

Droga, rifiuti e l'aiuto di due carabinieri "amici": così la 'Ndrangheta si è presa Anzio e Nettuno - Il tutto anche con l'aiuto anche di "amici" nelle forze dell'ordine ... Dalle indagini emergerebbe l'esistenza di due associazioni finalizzate al narcotraffico, una capeggiata da Giacomo Madaffari ... 🔗Segnala romatoday.it

Da Parabiago a Pero: arrestati due spacciatori in trasferta - In manette sono finiti due ... in trasferta a Pero. La coppia, fermata ad un posto di controllo dai carabinieri di Rho, aveva nascosto nella propria auto 100 grammi di hashish: droga già divisa ... 🔗ilgiorno.it scrive