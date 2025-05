Con casco in testa e arma in pugno assalta un noto negozio | arrestato

Un trentenne di Castellammare di Stabia è stato arrestato dai carabinieri per aver commesso una rapina a mano armata in un noto negozio. Le indagini hanno rivelato fondati indizi di colpevolezza a suo carico, risalenti al 18 aprile 2025, quando si è presentato con casco e arma per affrontare il personale del negozio, seminando paura tra i clienti e i dipendenti.

I carabinieri di Castellammare di Stabia hnno tratto in arresto un trentenne stabiese acusato di rapina a mano armata. Le indagini hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dell soggetto che il 18 aprile 2025 avrebbe compiuto una rapina ai danni di un noto esercizio... 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Con casco in testa e arma in pugno assalta un noto negozio: arrestato

Altre fonti ne stanno dando notizia

Con casco in testa e arma in pugno assalta un noto negozio: arrestato. 🔗Ne parlano su altre fonti

La rapina all’ora di cena: armato di machete svaligia la sala scommesse - Viareggio, il malvivente ha fatto irruzione con casco in testa, occhiali da sole e mascherina. Dopo aver preso i soldi, circa 500 euro, ha rinchiuso nel bagno il cassiere e un cliente ... 🔗Lo riporta msn.com

Rapina a Fabriano: entrano con la pistola e il casco in testa, poi fuggono col bottino - Fabriano (Ancona), 9 giugno 2023 – In due entrano con il casco in testa e in pugno una pistola ... La rapina a mano armata è avvenuta nel pomeriggio di ieri, alle 17:28 alla tabaccheria ... 🔗Si legge su ilrestodelcarlino.it

Caschi, il sistema Mips che imita il funzionamento della testa - I criteri base di sicurezza, nella costruzione di un casco protettivo, prendono infatti in considerazione due fattori: la testa, all’interno del casco non deve ricevere una forza impulsiva ... 🔗Riporta gazzetta.it

Casco in testa e pistole in pugno: la rapina immortalata dalle telecamere di sorveglianza