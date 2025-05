Comuzzo Juve ma cosa è successo davvero a gennaio? La verità di Commisso sull’obiettivo bianconero rivelazione importante

Nel corso di gennaio, il mercato bianconero ha suscitato grande interesse, in particolare per l'obiettivo Pietro Comuzzo. Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha rivelato dettagli significativi su questa trattativa. Scopriamo cosa è realmente accaduto e le implicazioni per la Juventus e il futuro del giovane centrale, che potrebbe essere cruciale per la difesa della squadra.

Comuzzo Juve, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha parlato così di quanto successo a gennaio per l'obiettivo bianconero. Pietro Comuzzo è un obiettivo del calciomercato Juve per rinforzare la difesa del presente e del futuro. A gennaio, il centrale della Fiorentina è stato vicino al Napoli, ma la decisione è stata quella di proseguire il suo percorso in viola. In conferenza stampa, il presidente Rocco Commisso ha svelato un retroscena di quanto successo. COME E' ANDATA A GENNAIO CON COMUZZO – « La colpa me la prendo io, non ho voluto venderlo io».

