Comuni al voto tra le province di Napoli e Caserta vincono le civiche Male i partiti

Nei recenti ballottaggi nei comuni delle province di Napoli e Caserta, le liste civiche hanno prevalso, mettendo in evidenza un’affermazione locale a scapito dei partiti tradizionali. Questo scenario è aggravato da un significativo aumento dell’astensionismo e dall'assenza strategica di forze politiche come il Partito Democratico e il Movimento Cinque Stelle, evidenziando un cambiamento nel panorama politico locale.

È un quadro in chiaroscuro quello che emerge dai comuni chiamati al voto in provincia di Napoli e Caserta. Una tornata elettorale segnata da un nuovo picco di astensionismo e da assenze politiche pesanti: su tutte, quella del Partito Democratico a Nola e del Movimento Cinque Stelle in diversi centri. Comuni al voto tra le . L'articolo Comuni al voto tra le province di Napoli e Caserta, vincono le civiche. Male i partiti Teleclubitalia... 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Comuni al voto tra le province di Napoli e Caserta, vincono le civiche. Male i partiti

Altre fonti ne stanno dando notizia

Dove si vota il 25 e il 26 maggio: l'elenco dei 126 Comuni alle urne per le amministrative; Provincia al voto, si eleggono i sindaci in cinque Comuni: tutti i nomi; Elezioni amministrative, l’affluenza nei comuni al voto in provincia di Napoli; Elezioni comunali, chi è nuovo sindaco a Giugliano, Nola, Marigliano, Capaccio-Paestum. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Elezioni amministrative: i risultati nei comuni in provincia di Napoli - Cinque i comuni in provincia di Napoli chiamati alle urne per l'elezione di sindaco e Consiglio comunale. Tutti hanno più di 15mila abitanti e, nel caso in cui nessun candidato dovesse superare il 50% ... 🔗Secondo rainews.it

Elezioni in Campania: Giugliano e Capaccio Paestum i sindaci vanno al centrosinistra - Quindici Comuni al voto per 244.129 elettori e la Campania registra un calo del 9% di votanti, con una disaffezione alle urne soprattutto in provincia di Napoli e Salerno. Quattordici dei 15 ... 🔗Da ilmattino.it

Comunali, il voto nei comuni del Napoletano - A Giugliano in Campania, popoloso Comune della provincia di Napoli dove sono state scrutinate 20 sezioni su 100, Diego Nicola D'Alterio, del centrosinistra, è in vantaggio sul candidato del centrodest ... 🔗Come scrive ilroma.net

Comuni al voto, dominio civico: i risultati tra le province di Napoli e Caserta