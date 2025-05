Comunali Schlein | La destra esulta per i sondaggi noi vinciamo le elezioni

Le recenti elezioni comunali hanno riservato sorprese e tensioni, con la destra che esulta per i sondaggi e rivendica la vittoria. Tuttavia, il Partito Democratico ha registrato un significativo incremento, affermandosi come primo partito dopo una campagna intensa. Tra le vittorie spiccano quelle di Silvia Salis a Genova e Alessandro Barattoni a Ravenna, simboli di un cambiamento politico in atto.

ROMA – “Dopo una bellissima campagna tra le persone, due straordinarie vittorie al primo turno a Genova e a Ravenna, con Silvia Salis e Alessandro Barattoni, cui vanno il nostro abbraccio e gli auguri di buon lavoro. Con il Pd che cresce di 8 punti rispetto alle ultime elezioni ed è primo partito. Vinciamo anche ad Assisi con Valter Stoppini e sono ottimi i risultati di Taranto, dove andremo al ballottaggio nettamente in vantaggio. Ormai è chiaro, il centrodestra esulta per i sondaggi, noi vinciamo le elezioni”. E’ quanto dichiara la segretaria del Pd, Elly Schlein, commentando il primo turno delle Comunali... 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Comunali, Schlein: “La destra esulta per i sondaggi, noi vinciamo le elezioni”

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Elezioni comunali, centrosinistra vince Genova e Ravenna: Schlein esulta e lancia la stoccata; Elezioni comunali, Schlein: Destra esulta per sondaggi, noi vinciamo; Comunali 2025, Elly Schlein esulta: «La destra guarda i sondaggi, noi vinciamo le elezioni»; Elezioni comunali, Schlein: Destra esulta per sondaggi, noi vinciamo. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Comunali, Schlein: “La destra esulta per i sondaggi, noi vinciamo le elezioni” - ROMA - "Dopo una bellissima campagna tra le persone, due straordinarie vittorie al primo turno a Genova e a Ravenna, con Silvia Salis e Alessandro ... 🔗Segnala lopinionista.it

Elezioni comunali 2025, il centrosinistra esulta a Genova e Ravenna. Schlein: “Uniti vinciamo” - Il centrosinistra strappa Genova alla destra (dopo dieci anni), tiene Ravenna e vince ad Assisi al primo turno, mentre a Taranto e Matera si deciderà tutto al ballottaggio. Anche in questo caso la coa ... 🔗msn.com scrive

Elezioni comunali, Schlein: "Destra esulta per sondaggi, noi vinciamo" - Dopo "una bellissima campagna tra le persone" per le elezioni amministrative 2025, "due straordinarie vittorie al primo turno a Genova e a Ravenna, con Silvia Salis e Alessandro Barattoni, cui vanno ... 🔗Riporta msn.com

Elezioni amministrative, Schlein: Destra esulta per sondaggi, noi vinciamo