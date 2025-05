Comunali Genova torna a sinistra e Ravenna confermata Schlein | Uniti si vince

Le recenti elezioni comunali hanno segnato un importante rilancio per il centrosinistra, che riconquista Genova con la vittoria di Silvia Salis al primo turno, invertendo il trend degli anni passati. A Ravenna, la conferma di Schlein rafforza ulteriormente l'alleanza progressista. Questo scrutinio, dunque, risulta cruciale per il panorama politico italiano e segna una svolta significativa in diverse città.

(Adnkronos) – Tornata amministrativa ampia, ma una la città con gli occhi addosso della politica nazionale: Genova. E il centrosinistra l'ha vinta al primo turno delle elezioni comunali. Il capoluogo ligure torna quindi a sinistra con Silvia Salis dopo gli anni dell'era Bucci. E poi Ravenna confermata a valanga con Alessandro Barattoni. Il campo progressista . L'articolo Comunali, Genova torna a sinistra e Ravenna confermata. Schlein: “Uniti si vince” proviene da Il Difforme... 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Comunali, Genova torna a sinistra e Ravenna confermata. Schlein: “Uniti si vince”

Se ne parla anche su altri siti

Elezioni comunali, Salis e Barattoni (centrosinistra) vincono a Genova e Ravenna. Matera e Taranto al ballottaggio; Comunali 2025, trionfa il centrosinistra unito: Schlein esulta per Genova e Ravenna; Genova torna a sinistra. Vince Salis con una coalizione larghissima; Guida alle elezioni comunali a Genova. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Comunali, Genova torna a sinistra e Ravenna confermata. Schlein: "Uniti si vince" - (Adnkronos) - Tornata amministrativa ampia, ma una la città con gli occhi addosso della politica nazionale: Genova. E il centrosinistra l'ha vinta al primo turno delle elezioni comunali. Il capoluogo ... 🔗Secondo msn.com

Elezioni comunali, Genova al campo largo: «Solo uniti si vince». E i centristi rilanciano - «Il centrodestra esulta per i sondaggi, noi vinciamo le elezioni». A metà pomeriggio, Elly Schlein è raggiante. Dopo otto anni di centrodestra, Genova torna a sinistra. E ... 🔗Riporta ilmessaggero.it

Comunali, il centrosinistra “allargato” conquista al primo turno Genova e Ravenna. Schlein: “Uniti si vince” - Il "campo larghissimo" con M5s, Italia viva e Azione porta Silvia Salis alla vittoria nel capoluogo ligure e Alessandro Barattoni nella città romagnola. Ballottaggi a Taranto e Matera ... 🔗Da ilfattoquotidiano.it

Elezioni 2022 a Genova: Simona Cosso e Mariano Passeri di Sinistra Italiana. 3 domande ai candidati