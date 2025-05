Comunali Genova e Ravenna al campo largo Taranto e Matera al ballottaggio

Le elezioni amministrative del 2025 hanno visto Genova e Ravenna trionfare al primo turno, mentre Taranto e Matera si preparano per un’attesa sfida al ballottaggio. In totale, si è votato in 117 Comuni delle regioni a statuto ordinario e in nove Comuni commissariati della Sicilia, segnando un momento cruciale per la governance locale.

(Adnkronos) – Genova e Ravenna vanno al primo turno al campo largo, mentre per Taranto e Matera la sfida è rimandata al ballottaggio. Per le elezioni amministrative 2025 si è votato in 117 Comuni delle regioni a statuto ordinario e nove Comuni commissariati della Sicilia (Palagonia, Castiglione di Sicilia, Montemaggiore Belsito, Prizzi, Favignana, Solarino, Realmonte, ... 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Comunali, centrosinistra vince al primo turno a Genova e Ravenna, avanti a Taranto e Matera; Comunali, a Genova e Ravenna il campo largo vince al primo turno. Schlein: La destra guarda a sondaggi, noi vinciamo; Comunali, Genova e Ravenna al campo largo. Taranto e Matera al ballottaggio; Elezioni comunali 2025, risultati e spoglio in diretta | A Genova Salis vince al primo turno, anche Ravenna al centrosinistra. Schlein: «Destra vince sondaggi, noi le elezioni». 🔗Approfondimenti da altre fonti

Comunali, Genova e Ravenna al campo largo. Taranto e Matera al ballottaggio - A Genova Silvia Salis strappa la città al centrodestra, riconferma a Ravenna con Alessandro Barattoni. A Taranto avanti il centrosinistra, a Matera l'ex Pd candidato di una coalizione civica ... 🔗Come scrive msn.com

Comunali, a Genova e Ravenna il campo largo vince al primo turno. Schlein: “La destra guarda a sondaggi, noi vinciamo” - Verso l'elezione senza ballottaggio anche il candidato del "campo largo" a Ravenna, Alessandro Barattoni, stimato tra il 61 e il 65%. Partite aperte a Taranto a Matera ... 🔗Scrive ilfattoquotidiano.it

Elezioni comunali, Genova e Ravenna al primo turno al centrosinistra con Salis e Barattoni, Taranto al ballottaggio - A Genova Silvia Salis in vantaggio tra il 53 e il 57% dei voti sul candidato del centrodestra Pietro Piciocchi tra il 38 e il 42%. A Ravenna Alessandro Barattoni è in testa con una forbice tra il 61% ... 🔗italiaoggi.it scrive