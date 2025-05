Comunali | Gelmini Noi moderati cresce centrodestra resta primo

Nell'analisi dei recenti risultati elettorali, Gelmini evidenzia come "Noi Moderati" stia consolidando la sua presenza sul territorio, contribuendo al rafforzamento del centrodestra. Dai successi in cittĂ come Genova e Sulmona, fino alla vittoria di Ilaria Cavo, emerge un quadro positivo per le forze moderati, che sembrano essere in grado di attrarre consensi anche grazie all'integrazione con le realtĂ civiche locali.

ROMA – "Il progressivo radicamento di Noi Moderati sul territorio e l'allargamento alle realtĂ civiche portano a risultati importanti. Da Genova a Sulmona, fino al traguardo raggiunto nonostante tutto dalla collega Ilaria Cavo nel capoluogo ligure: l'esito di questa tornata elettorale testimonia che Noi Moderati è una componente fondamentale per il centrodestra sui territori e che ora siamo chiamati a fare un ulteriore sforzo per far crescere una classe dirigente sempre piĂą competente e preparata ad affrontare sfide come questa. Le difficoltĂ riscontrate dal centrodestra in alcuni Comuni sono riconducibili a dinamiche locali, sbaglia chi insinua ripercussioni a livello nazionale...

