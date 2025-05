Comunali Conte | Campo largo? Cittadini votano progetti non sommatorie

Nelle recenti elezioni comunali, il successo del "campo largo" è stato attribuito non solo all'unità, ma soprattutto alla capacità di presentare progetti concreti e interpreti credibili. In questo contesto, si discute l'importanza di coinvolgere attivamente i cittadini nella scelta dei progetti, superando le semplici sommatorie di voti, per costruire un futuro condiviso e responsabile.

(LaPresse) – “Se alle amministrative ha premiato l’unità del campo largo? Hanno premiato progetti seri con interpreti vincenti, veri, accreditati e quindi molto credibili. Voi giornalisti parlate sempre di campo largo, campo stretto, campo alto, basso, giusto, morto, campo santo. La verità è che i cittadini votano i progetti politici. Il Movimento Cinque Stelle si preoccupa di creare progetti politici, seri e concreti. Ma soprattutto progetti che mantengano gli impegni presi con i cittadini” così il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte a margine della presentazione del libro “Il vento tra le mani... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Comunali, Conte: “Campo largo? Cittadini votano progetti non sommatorie”

