Comunali a Genova vittoria per Salis Ravenna al centrosinistra Schlein | Testardamente uniti si vince

Le elezioni comunali in Italia hanno portato importanti risultati, con Salis che conquista Genova e il centrosinistra che trionfa a Ravenna. In un contesto politico in fermento, il leader Elly Schlein sottolinea l'importanza dell'unità per la vittoria. Le urne, chiuse alle 15, hanno visto anche il rinnovo dei consigli comunali in diversi comuni siciliani e di regioni a statuto ordinario.

Urne chiuse alle 15 per l'elezione diretta die sindaci e il rinnovo dei consigli comunali in 9 Comuni della Sicilia e 117 Comuni di Regioni a statuto ordinario L'articolo Comunali, a Genova vittoria per Salis, Ravenna al centrosinistra. Schlein: “Testardamente uniti si vince” proviene da Il Difforme... 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Comunali, a Genova vittoria per Salis, Ravenna al centrosinistra. Schlein: “Testardamente uniti si vince”

Ne parlano su altre fonti

Salis, le prime parole: Dedico vittoria a mio padre, Genova ha bisogno di vento nuovo; Elezioni comunali 2025, risultati e spoglio in diretta | A Genova Salis vince al primo turno, anche Ravenna al centrosinistra. Schlein: «Destra vince sondaggi, noi le elezioni»; Il centrosinistra ha vinto le elezioni comunali di Genova; Elezioni a Genova, Salis è sindaca: la marcia fino in Comune cantando “Bella Ciao”. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Comunali 2025, Salis vince a Genova: “Ora la politica sia di esempio”. Piciocchi: “Collaboreremo con spirito di lealtà” - Vince le elezioni a Genova Silvia Salis, con oltre il 51% dei voti, quasi 8 punti percentuali in più rispetto a Piciocchi. Sarà lei la futura sindaca del ... 🔗Scrive ilsecoloxix.it

Comunali Genova, Salis: “Sono felice e orgogliosa. La vittoria la dedico a mio padre” - Con la vittoria di Silvia Salis al primo turno, il Comune di Genova diventa quello più popoloso guidato da una sindaca donna in Italia ... 🔗Secondo dire.it

Comunali, vittoria al primo turno a Genova e Ravenna per il centrosinistra. Taranto la sfida più incerta - Due capoluoghi di provincia vinti e altri due in cui la partita è ancora tutta da giocare. Il primo turno delle elezioni comunali sorride al centrosinistra e dà ragione di ... 🔗Da ilmessaggero.it

Comunali a Genova, Salis: «Dedico la vittoria a mio padre»