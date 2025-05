Comunali 2025 a Triggiano | ballottaggio Battista-Toscano i risultati

In vista delle elezioni comunali 2025, Triggiano si prepara al ballottaggio tra Mauro Battista e il suo avversario, dopo che nessun candidato ha superato il 50%+1 al primo turno. Gli elettori torneranno alle urne l'8 e 9 giugno per decidere il nuovo sindaco, mentre gli schieramenti politici si riorganizzano per affrontare questa decisiva sfida elettorale.

Si tornerà a votare l'8 e 9 giugno a Triggiano per il ballottaggio. Nessuno dei tre candidati sindaco in corsa, infatti, ha raggiunto al primo turno la percentuale del 50%+1 necessaria per l'elezione. A sfidarsi, tra due settimane, saranno Mauro Battista (sostenuto da una coalizione composta da... 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Comunali 2025 a Triggiano: ballottaggio Battista-Toscano, i risultati

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Elezioni comunali a Triggiano, ballottaggio tra Toscano (M5S) e Battista (civiche); A Triggiano si andrà al ballottaggio tra Battista e Toscano: scrutini ufficiali a rilento; Triggiano ballottaggio con Battista e Toscano. Lamacchia eletto per la quinta volta. Tutti i nomi; Comunali 2025 a Triggiano: ballottaggio Battista-Toscano, i risultati. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Comunali 2025 a Triggiano: ballottaggio Battista-Toscano, i risultati - Il candidato sostenuto da una coalizione di civiche si è attestato al 35,61%, lo sfidante (M5S + civiche) ha ottenuto il 33,82%. Fuori dalla competizione Cascarano (Pd+civiche) ... 🔗Si legge su baritoday.it

Elezioni a Triggiano, ballottaggio all’orizzonte: Mauro Battista in testa, sfiderà Giuseppe Toscano - Il duello finale si giocherà dunque tra due visioni molto diverse della città: da un lato Battista, volto civico con esperienza amministrativa, dall’altro Toscano, espressione di un fronte politico ... 🔗giornaledipuglia.com scrive

Elezioni comunali a Triggiano, ballottaggio tra Toscano (M5S) e Battista (civiche) - Nel corso nella prima tornata hanno votato il 57,18% degli aventi diritto, in calo rispetto all'ultima consultazione avvenuta nel 2021 ... 🔗Riporta baritoday.it

Amministrative 2025, dieci comuni pugliesi al voto: a Taranto la partita più attesa