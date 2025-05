Comunali 2025 | a Nola netta affermazione di Andrea Ruggiero a Volla si va al ballottaggio

Le Comunali 2025 in Campania hanno portato a risultati contrastanti: Andrea Ruggiero conquista nettamente Nola, ottenendo oltre il 70% dei voti e assicurandosi così il primo turno. A Volla, invece, si prospetta un ballottaggio per decidere il nuovo sindaco, con il candidato del centrodestra Pasquale Donato in corsa per superare il suo avversario. Un'analisi dei principali eventi e delle implicazioni per il futuro politico locale.

Netta affermazione a Nola di Andrea Ruggiero, che sbaraglia la concorrenza al primo turno delle Comunali 2025 con oltre il 70% delle preferenze. Sarà necessario, invece, il turno di ballottaggio a Volla per stabilire chi sarà il nuovo sindaco tra il candidato del centrodestra Pasquale Donato... 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Comunali 2025: a Nola netta affermazione di Andrea Ruggiero, a Volla si va al ballottaggio

