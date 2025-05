Completamente rinnovato l' ospedale Martini di Torino | ci sono tre reparti e tre ambulatori all' avanguardia

Martedì 27 maggio 2025 segna una data importante per l'ospedale Martini di Torino, che ha inaugurato i suoi reparti e ambulatori completamente rinnovati. Con l'apertura dei nuovi settori di ortopedia, chirurgia dipartimentale e odontostomatologia, insieme agli ambulatori di pneumologia, allergologia e chirurgia bariatrica, l'ospedale si propone di offrire servizi all'avanguardia, migliorando così la qualità dell'assistenza sanitaria nella regione.

Nella mattinata di oggi, martedì 27 maggio 2025, si è tenuta l'inaugurazione dei nuovi reparti di ortopedia, chirurgia dipartimentale e odontostomatologia e degli ambulatori di pneumologia, allergologia e chirurgia bariatrica dell'ospedale Martini di Torino, in via Tofane.

