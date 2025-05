compleanno josep martinez il messaggio d auguri dell inter per i suoi 27 anni – foto

Oggi l'Inter festeggia il compleanno del suo secondo portiere, Josep Martinez, che compie 27 anni. Il club nerazzurro ha condiviso un affettuoso messaggio di auguri sui propri canali social, celebrando questa giornata speciale per il giocatore. Scopri di più sulle congratulazioni e le foto che immortalano questo momento.

Compleanno Josep Martinez, gli auguri dell'Inter per i suoi 27 anni. Il messaggio del club nerazzurro. Giornata speciale in casa Inter, soprattutto per Josep Martinez. Il secondo portiere nerazzurro compie oggi 27 anni. Ecco gli auguri ufficiali del club nerazzurro, postati sui profili ufficiali del club di Viale Della Liberazione Buon compleanno, Josep? #ForzaInter — Inter?? (@Inter) May 26, 2025 IL MESSAGGIO- Tanti auguri a Josep Martinez! Oggi il portiere interista compie 27 anni. Arrivato all'Inter nell'estate 2024, festeggia il primo compleanno nerazzurro. In questa sua prima stagione con l'Inter ha collezionato 10 presenze tra Serie A, Champions League e Coppa Italia...