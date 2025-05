Compleanno Gerardina Trovato | Torta Rovesciata in Diretta a La Volta Buona!

Durante la diretta di "La Volta Buona", i festeggiamenti per il 58° compleanno di Gerardina Trovato prendono una piega inaspettata. Un imprevisto coinvolgente vede la torta rovesciata a terra, suscitando le risate di tutti i presenti. Scopri come l'evento si è trasformato in un momento di divertimento collettivo.

Un imprevisto durante i festeggiamenti televisivi per i 58 anni della cantante: la torta a sorpresa finisce a terra tra l'ilarità generale... 🔗 Leggi su Mistermovie.it © Mistermovie.it - Compleanno Gerardina Trovato: Torta Rovesciata in Diretta a La Volta Buona!

