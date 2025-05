Comolli Juve Tuttosport c’è il suo nome per implementare la dirigenza | annuncio già nei prossimi giorni? I dettagli

La Juventus potrebbe presto annunciare un'importante novità dirigenziale, con il nome di Comolli che circola insistentemente. Tuttosport riporta che nei prossimi giorni potrebbero emergere dettagli significativi su questa possibile integrazione, indicando un possibile rinnovamento strategico per il club bianconero. Rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.

Comolli Juve (Tuttosport), c’è il suo nome per implementare la dirigenza: annuncio già nei prossimi giorni? I dettagli e le ultime novità a riguardo. Potrebbero esserci novità importanti a stretto giro di posta per quanto riguarda la dirigenza della Juventus: secondo quanto riportato da Tuttosport i bianconeri potrebbero implementarla inserendo un nuovo nome. Il candidato numero uno è Damien Comolli, attuale presidente del Tolosa con un passato da dirigente tecnico in club come Arsenal, Liverpool e Tottenham. L’annuncio, rivela il quotidiano, potrebbe arrivare già nei prossimi giorni. .com... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Comolli Juve (Tuttosport), c’è il suo nome per implementare la dirigenza: annuncio già nei prossimi giorni? I dettagli

Cosa riportano altre fonti

