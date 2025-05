Comolli Juve conferme sul possibile nuovo ingresso in società | l’attuale presidente del Tolosa potrebbe assumere quel ruolo Rivelazione

Negli ultimi sviluppi riguardanti il futuro dirigenziale della Juventus, emergono conferme su un possibile nuovo ingresso in società. L'attuale presidente del Tolosa potrebbe assumere un ruolo significativo nella gestione bianconera. Giovanni Albanese, de La Gazzetta dello Sport, offre importanti aggiornamenti su questa intrigante rivelazione. Scopriamo insieme le ultime novità.

Comolli Juve, conferme sul possibile ingresso in società: cosa filtra sul dirigente accostato ai bianconeri. Gli ultimi aggiornamenti. Giovanni Albanese, de La Gazzetta dello Sport, ha fornito un importante aggiornamento lato dirigenza Juve: le dichiarazioni sul possibile ingresso in società di Damien Comolli. COMOLLI – «Damien Comolli è uno dei profili che potrebbe rinforzare il board della Juventus con un incarico manageriale. In questo momento la proprietà del club sta facendo delle valutazioni sull’intera struttura, dunque anche sul lavoro di Cristiano Giuntoli, al fine di potenziarla. Al momento non risultano riflessioni sul conto dell’amministratore delegato Maurizio Scanavino, che potrebbe essere affiancato da un uomo di calcio come avveniva fino a qualche anno fa col duo Mazzia-Marotta»... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Comolli Juve, conferme sul possibile nuovo ingresso in società: l’attuale presidente del Tolosa potrebbe assumere quel ruolo. Rivelazione

Su questo argomento da altre fonti

Juve, nuovo dirigente in arrivo? Chi è Damien Comolli; Sportmediaset - Juventus, nuova idea per la dirigenza: chi è Damien Comolli e quell'accusa ad Andrea Agnelli. 🔗Ne parlano su altre fonti

Damien Comolli: acquisti, numeri e filosofia del manager nel mirino della Juve - Damien Comolli, alla scoperta del presidente del Tolosa, in queste ultime ore accostato alla Juve: la sua carriera, i suoi colpi top e i flop Il nome di Damien Comolli, recentemente accostato da Tutto ... 🔗Lo riporta calcionews24.com

Ozdemir (Fanatik) scettico su Comolli: "Serve chi conosce la mentalità della Juventus, al Fenerbahçe licenziato perché non ebbe successo" - Nel giro di poche ore la Juventus ha conquistato la qualificazione Champions League, ha perso e ritrovato un allenatore per il Mondiale per club e ha preparato il terreno… Leggi ... 🔗Si legge su informazione.it

Chi è Damien Comolli, possibile nuovo innesto nella dirigenza della Juve - Una vecchia conoscenza, anzi un nome che circolava per possibili nuovi innesti nella dirigenza del Milan, ora potrebbe essere una nuova pedina per la Juventus in vista della prossima stagione. Si trat ... 🔗Da informazione.it

Rassegna stampa 25 Luglio