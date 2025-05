Commisso | Arrabbiato per la contestazione I tifosi non possono cambiare il nostro lavoro Fatta una buona stagione

Il Presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha espresso la sua frustrazione per le contestazioni dei tifosi durante la conferenza stampa di fine stagione. Nonostante le critiche, ha sottolineato i miglioramenti ottenuti, con la squadra che ha concluso l'anno al sesto posto, confermando l'impegno a portare avanti un progetto di crescita.

Firenze, 27 maggio 2025 - In collegamento dagli Stati Uniti è intervenuto alla conferenza stampa di fine stagione della Fiorentina il Presidente Rocco Commisso. Ecco i temi toccati dal numero uno viola. "Abbiamo detto che volevamo fare meglio dell'anno passato e siamo arrivati sesti per la prima volta nella mia gestione e negli ultimi dieci anni. Abbiamo fatto una buona stagione". Quanto vuole essere ambizioso per la prossima stagione? "Vogliamo fare meglio dell'anno precedente, la risposta è sempre la stessa. Siamo stati sfortunati, con 65 punti le squadre sono sempre andate in Europa League"... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Commisso: "Arrabbiato per la contestazione. I tifosi non possono cambiare il nostro lavoro. Fatta una buona stagione”

