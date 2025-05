Commento al Vangelo di oggi 27 maggio 2025 | Gv 165-11

In questo articolo riflettiamo sul Vangelo del 27 maggio 2025, che ci invita a considerare le parole di Gesù: «È bene per voi che io me ne vada...». Questo passo, tratto dal Vangelo secondo Giovanni, ci offre una profonda meditazione sul significato della presenza del Paràclito nella nostra vita e sul cammino di fede che siamo chiamati a percorrere in questo periodo di Pasqua.

Meditiamo il Vangelo del 27 maggio 2025, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore. Dal Vangelo di oggi: «È bene per voi che io me ne vada, perché, se non me ne vado, non verrà a voi il Paràclito». Martedì della sesta settimana di Pasqua Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 16,5-11

