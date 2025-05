Cominciano i viaggi di Stories for Passengers

Inizia l'avventura di Stories for Passengers (SFP), un progetto transfrontaliero che unisce creatività e scoperta. Grazie al finanziamento dell'Unione Europea attraverso il Fondo per piccoli progetti del Programma Interreg VI-A Italia-Slovenia 2021-2027, si esploreranno confini geografici e immaginativi, offrendo un'esperienza unica ai viaggiatori e promuovendo un legame culturale tra Italia e Slovenia.

I confini geografici e quelli dell’immaginazione saranno i protagonisti dei viaggi di SFP – Stories for Passengers: il progetto transfrontaliero – finanziato dall’Unione Europea attraverso il Fondo per piccoli progetti (Small Project Fund) GO! 2025 del Programma Interreg VI-A Italia-Slovenia 2021-2027, gestito dal GECT GO – ideato da Puntozero (Italia) e PiNA (Slovenia) che trasforma ogni spostamento in un’esperienza immersiva, all’insegna della narrazione: « Le storie che ascolterete – ha fatto sapere il team di lavoro – sono state scritte per voi. Sono storie che invitano a guardare il proprio viaggio da una nuova prospettiva »... 🔗 Leggi su Udine20.it © Udine20.it - Cominciano i viaggi di Stories for Passengers

