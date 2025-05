Comincia da Palermo la stagione all' aperto di Larissa Iapichino | primi salti allo stadio delle Palme

La stagione all'aperto di Larissa Iapichino inizia a Palermo, dove la campionessa europea indoor del salto in lungo si prepara a calcare la pedana dello stadio delle Palme 'Vito Schifani'. Sabato pomeriggio, il primo test per la talentuosa atleta rappresenterà un importante passo verso gli imminenti impegni nella Wanda Diamond League e le competizioni internazionali con la maglia azzurra.

Comincia da Palermo la stagione all'aperto di Larissa Iapichino. La campionessa europea indoor del salto in lungo sarà in pedana sabato pomeriggio allo stadio delle Palme 'Vito Schifani' per il primo test in vista degli impegni in Wanda Diamond League e con la maglia azzurra, sulla strada che...

