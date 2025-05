Come uno strascico Sottocorona | dove continuerà a piovere

Nel suo intervento durante il TgLa7 del 27 maggio, Paolo Sottocorona analizza l'attuale situazione meteorologica, caratterizzata da uno strascico di piogge nel Paese. Sebbene le condizioni stiano rapidamente migliorando, alcuni territori potrebbero ancora sperimentare deboli precipitazioni nelle giornate di mercoledì 28 e giovedì 29 maggio. Scopriamo insieme i dettagli delle previsioni per i prossimi giorni.

La situazione meteorologica è in fase di rapido miglioramento. Ma in alcune aree del Paese resteranno piogge deboli anche nelle giornate di mercoledì 28 e giovedì 29 maggio. Durante il TgLa7 del 27 maggio, Paolo Sottocorona illustra la situazione attuale e quello che accadrà nelle prossime ore. "Domani, mercoledì 28 maggio, ancora piogge al nord ma quasi esclusivamente sulla parte orientale perché sulla parte occidentale, in pianura, ci saranno schiarite - spiega Paolo Sottocorona - Maltempo soltanto sulle zone di nord-est. Si attenuerà molto anche l'attività pomeridiana sull'Appennino...