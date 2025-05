Come sta davvero Billy Joel? Il cantautore ha cancellato tutte le date del prossimo tour

Billy Joel ha preso una decisione difficile, cancellando tutte le date del suo prossimo tour a causa di una diagnosi di idrocefalo normoteso (NPH), una condizione neurologica rara. Questa malattia provoca accumulo di liquido cerebrospinale nel cervello, interferendo con l'equilibrio, la vista e altre funzioni cognitive. La notizia ha colto di sorpresa i fan, preoccupati per la salute del celebre cantautore.

Billy Joel ha recentemente annunciato la cancellazione di tutti i suoi concerti futuri a causa di una diagnosi di idrocefalo normoteso (NPH), una rara condizione neurologica che comporta l'accumulo di liquido cerebrospinale nel cervello, causando problemi di equilibrio, vista, udito e funzioni cognitive. Una battuta d’arresto in un momento d’oro. Questa decisione è stata presa dopo che i sintomi si sono aggravati durante le sue ultime esibizioni, incluso un incidente in cui ha perso l'equilibrio sul palco a febbraio 2025. I medici hanno consigliato al cantautore di interrompere le esibizioni e così fa fatto... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Come sta davvero Billy Joel? Il cantautore ha cancellato tutte le date del prossimo tour

