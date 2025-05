Come sta Alessio Martinelli | terribile caduta al Giro d’Italia primi riscontri rassicuranti

Alessio Martinelli, ciclista della VF Group – Bardiani CSF – Faizanè, ha subito una grave caduta durante la 16ma tappa del Giro d'Italia 2025, finendo sotto il guard-rail. Nonostante la gravità dell’incidente, i primi riscontri medici offrono risultati rassicuranti sul suo stato di salute. L’incidente ha scosso il mondo del ciclismo, ma i tifosi possono sperare in un recupero positivo per il giovane atleta.

Alessio Martinelli, corridore della VF Group – Bardiani CSF – Faizanè, nel corso della 16ma tappa del Giro d’Italia 2025 di ciclismo su strada, è stato costretto al ritiro in seguito ad una brutta caduta, passando sotto il guard-rail posto a lato della sede stradale e compiendo un volo di qualche metro. Le immagini televisive hanno consentito di individuare tempestivamente la posizione del corridore, caduto quando si trovava in solitaria in discesa. Martinelli è stato soccorso ed è stato trasportato in ospedale: giunto cosciente al nosocomio, le sue condizioni sono stabili. Secondo quanto riferito poi nel corso de “ Il Processo alla Tappa “, il ciclista italiano non avrebbe riportato fratture in seguito alla caduta: dall’ospedale è stata inviata una foto che ritrae il ciclista, con una vistosa medicazione al mento, che con il pollice verso l’alto rassicura sulle proprie condizioni... 🔗 Leggi su Oasport.it