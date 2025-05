Come sostenere turismo e commercio nel nostro territorio? Tutto pronto per il Digital Way di Cna

Il turismo nella provincia di Forlì-Cesena sta vivendo una rinascita, avvicinandosi ai livelli pre-pandemia. Tuttavia, il commercio tradizionale continua a soffrire, impattando la vitalità dei centri storici. In questo contesto, la CNA si prepara a lanciare il "Digital Way", un'iniziativa mirata a sostenere e rilanciare il legame tra turismo e commercio, promuovendo una sinergia necessaria per il futuro del territorio.

Se il turismo pare aver trovato nuova linfa, tanto da essere paragonabile nei numeri al periodo pre pandemico, il commercio 'tradizionale' continua a mostrare segni di sofferenza, con conseguenti ricadute sulla vitalità dei centri storici.

