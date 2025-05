Come si arriva a una condanna dopo due assoluzioni | il caso Garlasco

Il caso Garlasco, con la sua intricata vicenda giuridica, solleva interrogativi fondamentali sul sistema giudiziario italiano. Come è possibile che un imputato assolto due volte possa essere condannato anni dopo? Questo articolo esplora il percorso che ha portato a questa sorprendente evoluzione, analizzando le dinamiche legali e le implicazioni di un caso che continua a suscitare dibattiti e riflessioni.

Chi non ha seguito da vicino il caso Garlasco può legittimamente chiedersi: com'è possibile che un imputato venga assolto due volte e poi, anni dopo, venga condannato in via definitiva? E' una domanda che sorge spontanea e che, proprio per questo, merita una risposta non ideologica, non scandalistica, ma attenta alla logica del nostro sistema processuale. Serve anche leggere la sentenza 25799 del 2016 della Corte di Cassazione, che spiega perchĂ© Alberto Stasi, dopo due assoluzioni, sia stato invece condannato a 16 anni per l'omicidio della sua fidanzata Chiara Poggi. Il primo punto da chiarire è questo: in Italia, una sentenza di assoluzione può essere impugnata dal pubblico ministero...

