Come la Cina si sta trasformando da banchiere del mondo a esattore dei debiti

Negli ultimi anni, la Cina ha evoluto il suo ruolo da banchiere globale a esattore di debiti, mettendo sotto pressione le economie più fragili del mondo. Un'analisi del Lowy Institute rivela come i prestiti cinesi, contratti attraverso la Belt and Road Initiative, possano soffocare lo sviluppo di queste nazioni, generando preoccupazioni per la sostenibilità economica globale e le dinamiche di potere internazionale.

Le economie più fragili del mondo si trovano strette in una morsa che rischia di soffocarne lo sviluppo. A rappresentare questo scenario è l'ultima analisi del Lowy Institute, think tank australiano con sede a Sydney, che mette sotto la lente i prestiti concessi dalla Cina nell'ambito della Belt... 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Come la Cina si sta trasformando da banchiere del mondo a esattore dei debiti

