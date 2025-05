come il caffè italiano ha conquistato il mondo

Il caffè italiano, simbolo di eccellenza e cultura, ha saputo conquistare il palato globale con il suo inconfondibile gusto. Dall'espresso al cappuccino, queste bevande sono diventate parte integrante del vocabolario internazionale, rappresentando non solo una tradizione gastronomica, ma anche uno stile di vita. Questo articolo esplorerà il viaggio del caffè italiano nella conquista del mondo, evidenziando il suo impatto e la sua diffusione.

Il caffè espresso, oggi simbolo dell’italianità nel mondo, è diventato un prodotto globale solo in tempi relativamente recenti. Termini come espresso, cappuccino e latte macchiato sono ormai entrati stabilmente nel vocabolario internazionale, diventando sinonimi di gusto, qualità e stile di vita. Eppure questo boom, che ha portato il valore economico del caffè torrefatto all’italiana da 250 milioni di dollari nel 2000 a quasi 2,5 miliardi l’anno scorso, è il risultato di un percorso tutt’altro che scontato. Nel corso della masterclass tenuta al Gastronomika Festival, Giulio Mellinato, ricercatore presso il dipartimento di economia, metodi quantitativi e strategie di impresa dell’Università di Milano Bicocca, ha tracciato una vera e propria storia economica del caffè italiano, mettendo in luce come il suo successo sia il frutto di una combinazione unica di innovazione, marketing, trasformazioni sociali e mutamenti geopolitici... 🔗 Leggi su Linkiesta.it