Come funziona la camorra napoletana oggi | la relazione dell’Antimafia

L'ultima relazione dell'Antimafia rivela come la camorra napoletana si stia trasformando in un'organizzazione sempre più focalizzata su attività economiche, abbandonando progressivamente la violenza. I clan, organizzati in confederazioni, puntano su frodi fiscali, riciclaggio di denaro e controllo delle aste fallimentari, segnando un cambiamento strategico che solleva preoccupazioni sul rinnovato potere economico di queste associazioni criminali.

